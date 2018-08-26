Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что правительство намерено сократить около 4,5 тыс. государственных служащих в 2019 году. Об этом он сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

В издании напомнили, что в 2018 году французские власти сократили 1,6 тыс. чиновников. При этом французский президент Эммануэль Макрон обещал, что за пять лет в стране будут сокращены 50 тыс. государственных служащих.

«Сокращение количества государственных служащих является не основой, а следствием трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени», — сказал Филипп.

Он отметил, что к 2020 году количество сокращенных чиновников вырастет до 10 тыс.

Также он рассказал, что в ближайшее время сокращения затронут министерство финансов.

Minval.az