По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения в западной части Ирана, магнитуда которого составила 5,9, сообщает в воскресенье агентство «Тасним».

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Иране недалеко от границы с Ираком.

По данным Геологической службы США, подземные толчки зафиксированы в 87,8 км от города Керманшах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. На данный момент СМИ располагают информацией о том, что число пострадавших равняется 323, один человек погиб, сообщает Press TV.

Minval.az