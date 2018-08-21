В Германию во вторник, 21 августа, экстрадировали Якова Палия — одного из последних известных нацистов Третьего рейха, живущих в США. Об этом сообщили в Белом доме, пишет Associated Press.

Депортация 95-летнего мужчины состоялась через 25 лет после того, как к нему впервые пришли следователи с вопросами о прошлом. С 2003 года у Палия нет американского гражданства, однако он вместе с женой Марией продолжал жить в двухэтажном доме в Нью-Йорке, поскольку ни одна страна не желала его принимать.

Как отмечается, выслать мужчину в Германию удалось после нескольких недель дипломатических встреч. «Благодаря активным переговорам президент [США Дональд] Трамп и его команда обеспечили депортацию Палия в Германию», — сообщили в Белом доме. Какая именно судьба ожидает его в Германии — неизвестно. Ранее прокуроры заявляли, что доказательств для его привлечения к ответственности за военные преступления недостаточно.

Палий родился в украинской семье, в 1943 году работал надзирателем в концлагере «Травники». Затем его перевели в охранный батальон СС, где он служил до конца Второй мировой войны. В США он приехал в 1949 году, а для получения визы солгал, что во время боев работал сначала в столярной мастерской, а затем на ферме. «Я бы никогда не получил визу, если бы сказал правду. Все лгали», — заявлял он.

В США мужчина работал чертежником, пока не вышел на пенсию. О прошлом Палия стало известно после того, как его имя обнаружили в нацистском реестре. На допросах он признался, что работал в концлагере и служил в СС, но свою связь с военными преступлениями отрицает. Американский суд в 2003 году признал его причастность к убийствам.

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