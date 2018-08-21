Иран представил во вторник первый реактивный истребитель собственного производства под названием «Косар», сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, истребитель провел первый показательный полет во вторник на церемонии в честь предстоящего национального Дня оборонной промышленности страны. На демонстрации истребителя присутствовал президент Ирана Хасан Роухани.

О презентации нового истребителя на этой неделе ранее заявлял министр обороны Ирана Амир Хатами. Он подчеркнул, что Иран действует в рамках «стратегии активного сдерживания», и напомнил, что Тегеран никогда не нападал на другие страны.

Minval.az