Столица Афганистана Кабул подверглась ракетному удару, сообщает телеканал Tolo News.

Удар был нанесен около 9 утра по местному времени (8.30 по бакинскому). Отмечается, что атака была совершена во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам.

По данным телеканала, ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города.

«Есть группы, которые продолжают насилие и запускают ракеты, они не смогут остановить развитие афганского народа», — заявил Гани.

Minval.az