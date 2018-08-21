Правительство Сальвадора приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил президент латиноамериканского государства Сальвадор Санчес Серен.

«Правительство решило разорвать дипотношения, до этого дня поддерживаемые Сальвадором и Тайванем, и установить дипломатические отношения с КНР, — цитирует президента в Twitter его канцелярия. — Чтобы принять это решение, мы тщательно проанализировали нашу внешне- и внутриполитическую ситуацию с учетом национальных целей и после консультаций с различными секторами в стране».

Глава государства отметил, что тайваньская администрация уже получила соответствующее официальное уведомление.

Глава МИД Тайваня Джозеф У на пресс-конференции увязал разрыв дипотношений с тем, что руководство Сальвадора неожиданно запросило от тайваньской стороны «астрономическую сумму» в качестве требуемой финансовой помощи.

Китай и Сальвадор установили во вторник дипломатические отношения. Соответствующий документ подписали министр иностранных дел КНР Ван И и его сальвадорский коллега Карлос Кастанеда в государственной резиденции Дяоюйтай.

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