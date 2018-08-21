Президент США Дональд Трамп считает, что Турция совершает ошибку, вводя ответные меры против Соединенных Штатов, и заявил, что Вашингтон не намерен идти на уступки Анкаре.

Глава Белого дома высказался по этому поводу в интервью агентству Reuters.

«То, что делает Турция, на мой взгляд, очень печально. Думаю, что они совершают большую ошибку. Никаких уступок сделано не будет», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что его не волнует, как обострение отношений с Турцией может повлиять на экономическую ситуацию в других странах. «Я не переживаю на этот счет, совершенно не переживаю. Это то, что следует делать», — указал он.

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