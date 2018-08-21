Как стало известно, сестра герцогини Меган Маркл ведет переговоры с продюсерами реалити-шоу Celebrity Big Brother. Саманте было предложено участие в проекте, который совсем недавно покинула порнозвезда Сторми Дэниэлс. Пока нет официальной информации о том, что родственница герцогини Сассекской появится в скандальном телешоу, однако инсайдеры сообщают, что Саманта всерьез рассматривает полученное предложение.

Согласно эксклюзивной информации издания The Sun, сестре супруги принца Гарри пообещали, что она станет главной звездой проекта. Можно только представить, какой урон её участие нанесет имиджу Маркл, с которой у Саманты, мягко говоря, напряженные отношения…

Травля новоиспеченной герцогини началась после того, как отец Меган и Саманты — Томас — пропустил свадьбу дочери с принцем Гарри, отказавшись приехать в Лондон всего за несколько дней до церемонии. Он попытался оправдать свое отсутствие болезнью, хотя, как засвидетельствовали папарацци, его мнимый недуг не помешал ему вести обычный образ жизни — гулять, заниматься делами и питаться в ресторанах.

Когда мистер Маркл не встретил достаточно сочувствия к своей особе, он перешел в атаку. Он принялся раздавать интервью, в которых поставил в неловкое положение всех — и Меган, и Гарри, и его отца Чарльза, которому пришлось заменить Томаса на свадьбе, и даже королеву. Он обсуждал политические взгляды Гарри, критиковал Елизавету, а позднее заявил, что его дочку Меган превратили в «зомби» и держат во дворце чуть ли не как заложницу!

После этого к разборкам подключилась Саманта, которая принялась обвинять сестру во всех грехах. Так, к примеру, недавно она заявила: «Не забывай, Меган, что если отец умрет, то в этом будешь виновата только ты!» А недавно, в день рождения сестры, Саманта сравнила герцогиню со злодейкой из фильма «101 далматинец» — Стервеллой Де Виль, сдиравшей шкурки со щенков. «Говорят, ты решила отдохнуть немного, Стервелла? Устала, небось, бедняжечка?» — так Саманта язвительно отреагировала на новость о небольшом отпуске Меган. Самое обидное, что ни Меган, ни другие члены королевского семейства не могут ответить на эти выпады публично — это противоречит правилам. Хотя возможно, родственникам Меган все же удастся переполнить чашу их терпения, и они пренебрегут протоколом.

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