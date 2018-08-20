МИД Турции решительно осуждает обстрел здания посольства США в Анкаре.

Как сообщает Анадолу, об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

«Усилены меры безопасности у посольства США в Анкаре и других дипмиссий, а также сотрудников диппредставительств», — сообщил Хами Аксой.

По его словам, соответствующие структуры проводят работу по выявлению преступников и выяснения обстоятельств произошедшего.

Отметим, что этой ночью неизвестные обстреляли здание посольства США в турецкой столице. Пострадавших в результате инцидента нет.

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