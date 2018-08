Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время своего концерта в техасском Хьюстоне, передает портал NME.

Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams (Are Made of This) группы Eurythmics. Вместе с ним выступал Роб Зомби, который позже во время концерта подтвердил, что Мэнсон чувствует себя неважно.

Сообщается, что музыкант мог получить тепловой удар накануне выступления.

Minval.az