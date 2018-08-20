Секретариат Организации Объединенных Наций тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики. Об этом сообщает РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.

«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего», — заявил министр.

Кроме того, по словам Лаврова, Вашингтон намеренно препятствует восстановлению регионов Сирии, которые контролируются Дамаском.

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