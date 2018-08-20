Президент Турции Тайип Эрдоган сказал в понедельник, что атака на турецкую экономику ничем не отличается от атаки на флаг или мусульманский призыв к молитве, обратившись к согражданам в преддверии четырехдневного исламского праздника Курбан-байрам, пишет Рейтер.

Турецкая лира с начала 2018 года потеряла около 40 процентов к доллару на фоне опасений о влиянии Эрдогана на монетарную политику и ухудшении отношений Анкары и Вашингтона. В последние несколько недель распродажа распространилась на другие валюты развивающихся рынков и глобальные акции.

Рано утром в понедельник возле здания американского посольства в столице Турции прозвучали несколько выстрелов, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили полиция и представитель посольства.

“Атака на нашу экономику абсолютно не отличается от атак на наш призыв к молитве и наш флаг. Цель такая же. Цель — поставить Турцию и ее народ на колени, взять ее в заложники”, — сказал Эрдоган.

“Те, кто думают, что могут заставить Турцию спасовать перед проблемой с обменным курсом, скоро увидят, что ошибаются”.

Турецкий суд в пятницу отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, спровоцировав резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Дело Брансона, которого власти Турции обвиняют в терроризме, подозревая его в причастности к неудавшейся попытке госпереворота в 2016 году, оказалось в центре дипломатического скандала между Анкарой и Вашингтоном.

Minval.az