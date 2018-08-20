Турецкие власти сняли в понедельник запрет на выезд из страны для немецкой журналистки Мешале Толу, которую подозревают в причастности к террористической группировке. Об этом Толу написала на своей странице в Twitter.

«В результате поданной моим адвокатом апелляции запрет на выезд из страны был снят. Судебный процесс продолжится 16 октября», — написала она.

В декабре 2017 года суд Стамбула освободил под подписку о невыезде шесть немецких журналистов, в числе которых была Мешале Толу. Власти подозревают их «в пособничестве террористам из организации FETO» — последователям исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.

Minval.az