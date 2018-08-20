В штате Аракан в Мьянме с августа прошлого года в результате атак военных погибло 24 тысячи мусульман.

Как передает «Анадолу», об этом говорится в докладе базирующегося в канадском Онтарио Агентства международного развития.

В подготовке документа принимали участие эксперты из Австралии, Бангладеш, Канады, Норвегии и Филиппин.

Свыше 40 тысяч человек получили огнестрельные ранения, 114 тысяч подверглись избиениям, 31 тысяча мусульман рохинья подверглась избиениям.

Мьянманские военные сожгли 115 тысяч домов рохинья, 113 тысячам жилищ нанесен ущерб.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, превысило 700 тысяч.

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