Беженка из Ирака езидского происхождения по имени Ашвак встретила в Германии человека из ИГИЛ, который держал ее в сексуальном рабстве. Об этом она 18 августа рассказала Би-би-си, пишет RTVI.

Ашвак было 14 лет, когда ее похитили боевики ИГИЛ на севере Ирака. Она рассказала, что ее и еще «тысячи» похищенных женщин продали в сексуальное рабство человеку по имени Абу Хумам.

По словам Ашвак, в рабстве ее били и насиловали. Но спустя три месяца ей удалось сбежать, после чего она, ее мать и брат отправились в Германию как беженцы.

Спустя несколько месяцев в городе Швебиш-Гмюнд, земля Баден-Вюртемберг, на улице к ней подъехала машина, в которой был Абу Хамам. Он назвал имя Ашвак, а также сказал, что знает, где и с кем она живет. По словам девушки, он знал все о ее жизни в Германии.

Через пять дней после этой встречи Ашвак обратилась в полицию, но Хамама найти не удалось. Через месяц она решила переехать обратно в Ирак, где ее ждали сестры. Ашвак заявила, что никогда больше не вернется в Германию, поскольку она и ее семья боятся ИГИЛ.

Сейчас семья Ашвак просит убежище у властей Австралии по специальной программе для женщин, которых похищал ИГИЛ.

Активистка из организации Hawar.Help, которая защищает права езидов, рассказала Би-би-си, что случай Ашвак — далеко не единственный. Беженки уже несколько раз говорили ей, что видели в Германии боевиков ИГИЛ.

Minval.az