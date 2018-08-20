Центральные банки Турции и Катара подписали в Дохе двустороннее соглашение по обмену валют (своповое соглашение), сообщает «Анадолу» со ссылкой на Центробанк Турции.

Документ стал первым шагом в рамках реализации проекта по инвестированию Катаром в экономику Турции 15 млрд. долларов. Свои подписи под документом поставили главы Центробанка Турции и Катара — Мурат Четинкая и Абдулла бин Сауд Аль-Тани. Церемония подписания состоялась в головном офисе ЦБ Катара.

Целью соглашения является упрощение взаимных расчетов в нацвалютах при осуществлении торговых операций между двумя странами, а также поддержка финансовой стабильности. Кроме того, соглашение будет способствовать укреплению резервов страны.

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