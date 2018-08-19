Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии в противостоянии с движением «Талибан» по случаю наступающего исламского праздника жертвоприношения и призвал талибов к взаимности.

«Так как мы приближаемся к празднику Эйд аль-адха (праздник жертвоприношения), мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, … и продлится до дня рождения пророка (20 ноября) при условии, что «Талибан» ответит взаимностью», — написал А.Гани в Twitter.

Кроме того, афганский президент призвал руководство «Талибана» «приветствовать пожелания афганцев на долгий и прочный мир». «Мы призываем их подготовиться к мирным переговорам на основе исламских ценностей и принципов», — отметил А.Гани.

Minval.az