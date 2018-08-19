В 15 американских штатах у 476 человек было диагностировано кишечное заболевание — циклоспориаз — после посещения ресторанов сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Возможной причиной массового отравления названы салаты. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

По факту произошедшего проводится проверка. Управление изучает информацию о поставщике овощей.

Ранее Лайф писал, что McDonald’s изъяла салаты из меню примерно трёх тысяч ресторанов в США после массового отравления в штатах Иллинойс и Айова. В большинстве случаев заболевание было вызвано паразитом Cyclospora cayetanensis.

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