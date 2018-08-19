Президент России Владимир Путин может посетить в октябре свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и гражданки Республики Корея Ким Со Ён в Берлине. Об этом сообщает газета Bild, указывая в своём материале ближайшие контакты Германии и России.

— В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шрёдера, — говорится в сообщении.

Церемония бракосочетания назначена на пятое октября и должна пройти в отеле Адлон. Издание также указывает, что в середине сентября Берлин должен посетить министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подтверждения визита со стороны властей Германии пока нет.

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