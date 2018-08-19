Опубликовано видео со свадьбы главы Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера, где российский лидер Владимир Путин произносит тост на немецком языке и танцует с невестой.

На опубликованных кадрах видно, что Майлингер, танцуя с главой австрийского МИД, указывает жестами на Путина, а потом подводит невесту к президенту России.

Тост Путина длился около четырёх минут. В нём президент отметил, что много лет назад Кнайсль стала его первым другом в Австрии и что они по сей день поддерживают хорошие отношения. Российский лидер пожелал молодожёнам создать крепкую и счастливую семью, а также пригласил их в Россию.

Minval.az