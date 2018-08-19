В Турции изготовили первый прототип отечественного многоцелевого вертолета T-625.

Прототип разработан в рамках программы турецкой компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) в координации с Секретариатом оборонной промышленности Турции.

Как сообщает «Анадолу», на следующем этапе будут протестированы бортовые системы машины, и вертолет совершит первые тестовые полеты.

Фюзеляж, трансмиссия, роторная система, шасси и система автопилота T-625 разработаны инженерами TUSAŞ.

Разработка многоцелевого двухдвигательного вертолета T-625 в Турции ведется с 2013 года.

Контракт на разработку вертолета с TUSAŞ был подписан 26 сентября 2013 года.

Вертолет сможет успешно применяться для транспортировки бригад экстренной медицинской помощи, в поисково-спасательных и противопожарных операциях днем и ночью, а также в сложных погодных условиях.

Экипаж вертолета будет состоять из двух человек, и он рассчитан на перевозку 12 пассажиров.

Minval.az