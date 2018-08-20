Группа фанатично настроенных еврейских поселенцев в сопровождении полиции ворвалась на территорию мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме, сообщает Управление исламскими вакуфами Иерусалима.

По словам пресс-секретаря Управления исламскими вакуфами Иерусалима Фираса ад-Дибса, которые приводит «Анадолу», 82 еврейских поселенца ворвались на территорию мечети через ворота «Аль-Магриб». В их числе также были семь сотрудников израильской разведки.

Некоторые евреи совершили религиозные обряды на территории мечети.

Еврейские поселенцы часто врываются на территорию «Аль-Аксы», которая, по утверждению ряда еврейских историков, якобы возведена на развалинах храма царя Соломона.

Подобные действия под охраной военных или полиции вызывают негодование палестинцев и приводят к столкновениям.

Minval.az