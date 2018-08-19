Президент США Дональд Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена Меланья. Как сообщает газета the New York Times, президент решил, что сам выберет подходящую мебель, которая нравится ему больше.

Сообщается, что третья жена миллиардера, которая является бывшей моделью и занимается дизайном, выбрала подходящий интерьер, пока проживала в башне Трампа в Нью-Йорке до своего переезда в июне. Газета со ссылкой на источник в окружении президента сообщила, что их вкусы не совпали, поэтому Трамп заменил часть вещей на те, что нравятся ему больше. Пресс-секретарь первой леди опровергла эту информацию, заявив, что Меланья принимала участие в выборе нового интерьера. «Они вместе выбирали декор», — заявила директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм.

Источник знакомый с ситуацией сказал изданию, что считает это примером того, насколько неохотно Трамп идет навстречу супруге. Сообщается, что он не одобряет ее инициативу по поддержке развития детей Be Best («Будь лучшим»). Программа, представленная в мае 2018 года, уделяет внимание трем основным вопросам — благополучие, борьба с опиоидным кризисом в США и позитивные взаимоотношения в соцсетях.

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