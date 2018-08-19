

Власти Лозанны отказались дать швейцарское гражданство паре из Северной Африки, которая на собеседовании в комиссии по натурализации не стала отвечать на вопросы людей другого пола и пожимать им руки.

Как пишет BBC News, на собеседовании не обсуждалась религиозная принадлежность супругов, однако, как пишет BBC News, было понятно, что они мусульмане.

Городские власти заявили, что «пара продемонстрировала дискриминационное поведение, выразившееся в отказе отвечать на вопросы людей противоположного пола». «Такой подход — неуважение базовых принципов нашей конституции и основы нашего общества, а именно равноправия мужчин и женщин», — цитируетих заявление сайт Swissinfo.

В 2016 году швейцарская школа разрешила двум подросткам из мусульманской семьи не пожимать руки учительницам из-за того, что им запрещено прикасаться к женщинам не из их семьи. Как пишет BBC News, в дальнейшем процесс получения семьей швейцарского гражданства был остановлен. Во Франции в 2018 году женщине из Алжира также отказались дать гражданство из-за отказа пожать руку мужчине на торжественной церемонии.

Minval.az