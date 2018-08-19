В столице штата Миннесота Сент-Пол доставщики пива Джейсон Гэбель и Кваме Андерсон уговорили мужчину не прыгать с моста. Об этом написала газета St. Paul Pioneer Press.

Гэбель и Андерсон ехали по мосту Эрл Стрит, по которому проходит автострада 94. Водитель увидел человека, который перелез через ограждение и собирался спрыгнуть. Гэбель спросил у него, в порядке ли он. В свою очередь, мужчина отказался вернуться в безопасное место. Тогда Андерсон выпрыгнул из грузовика и побежал к нему.

По словам Андерсона, он использовал методику переговоров, которую применял актер Дензел Вашингтон в фильме «Не пойман — не вор», и решил наладить с мужчиной связь. Он стал уговаривать его не прыгать и убеждать его, что ему не все равно. Доставщик пива спросил, нужны ли мужчине еда или деньги, но тот сказал, что нет. Тогда Андерсон узнал, откуда он родом, и рассказал ему о своем детстве.

Еще он предложил ему слезть с ограждения моста и рассказать ему о своей жизни за банкой пива. Мужчине понравилось предложение, и он передумал прыгать. Андерсон побежал к машине и принес ему пива. Но выпить им не удалось: когда он оказался в безопасности, медики отвезли его в больницу.

Minval.az