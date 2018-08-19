В Европе умирает институт брака: процент новорожденных, рожденных вне брака, в 2016 году был выше, чем детей, чьи родители были женаты.

В период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС примерно на 15%. В Португалии в 2016 году этот показатель составил 53%, во Франции — 60%, в Болгарии и Словении — 59%, в Эстонии — 56%, в Швеции — 55%, в Дании — 54%. Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и на Кипре, были рождены в браке.

Кроме того, отмечается, что в 2015-2016 количество детей, рожденных вне брака, росло во всех странах ЕС, кроме Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Венгрии и Великобритании, где этот показатель снижался на 0,2 — 2%. В Болгарии и Ирландии за то же время этот показатель остался неизменным.

Между тем портал The Local сообщает, что исследования Евростата не учитывают семьи, заключившие так называемый Гражданский договор солидарности, который заключается между двумя физическими лицами с целью организации их совместной жизни в условиях отказа от заключения брака. Это существенно влияет на количество детей, которые формально рождены вне брака.

«Правовые альтернативы браку, такие как зарегистрированное партнерство, стали более распространенными, и национальное законодательство было изменено, чтобы предоставить больше прав незамужним парам», — разъясняется в исследовании Eurostat. Во Франции в 2016 году было заключено 192 000 пактов о гражданской солидарности, что на 3000 больше, чем в 2015 году. Количество таких заключенных договоров росло с 2002. А в 2016 году на каждые пять официальных браков приходилось по четыре заключения договора.

Ранее глава МИД Испании и экс-председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что складывающуюся в стране ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией, а сами беженцы способны омолодить Европу при нынешних показателях рождаемости. «Демографическое развитие Европы показывает, что если мы не хотим постепенно превратиться в стареющий континент, нам нужна новая кровь. И не похоже, что эта новая кровь придет к нам за счет нашей склонности к размножению», — пояснил Боррель.

Minval.az