23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс заявил, что страдает от депрессии, передает Sport24.

«Две или три недели назад у меня была очень сильная депрессия. Это то, что будет продолжаться всю жизнь, но чем больше я могу узнать о себе, тем лучше буду понимать, почему это происходит.

Сначала я не хотел посещать психотерапевта, но потом начал понимать, что после занятий я стал лучше и здоровее. Я узнал о себе много нового.

Не планирую ли выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио? Я завершил свою карьеру на высокой ноте, чего всегда хотел. Эта глава моей жизни закрыта», — цитирует Фелпса CNN.

Также у спортсмена были проблемы с алкогольной зависимостью.

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