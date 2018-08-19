Турецкая сторона занимается активной работой по подготовке строительства канала «Стамбул», который должен будет стать альтернативой проливу Босфор, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА-Новости.

«Протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», — сказал Эрдоган.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде возглавляемой им правящей партии справедливости и развития Турции.

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