Полиция Испании ликвидировала в провинции Малага международную группу, занимавшуюся наркотрафиком, изъято 7 тонн гашиша.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в распространенном в субботу пресс-релизе полиции.

В рамках операции были задержаны одиннадцать человек, аресты произведены в муниципалитетах Марбелья и Эстепона. Среди задержанных — девять мужчин и две женщины, являющиеся гражданами Великобритании, Марокко и Испании.

По данным полиции, группа доставляла груз на суднах в Испанию для его дальнейшего распространения.

При их задержании были изъяты среди прочего около семи тонн гашиша, один килограмм кокаина, около 223 тысяч евро наличными, 995 фунтов стерлингов, девять транспортных средств и огнестрельное оружие.

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