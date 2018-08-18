Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в субботу вечером рабочий обед, за которым обсудили актуальные двусторонние и региональные вопросы, передает ТАСС.

Для того, чтобы не ограничивать себя временными рамками, лидеры решили нарушить традицию и выйти к прессе не после переговоров, а до их начала, и затем углубиться в дискуссии.

«Под камеры» и Путин, и Меркель лишь в общем обозначили темы беседы: Украина, «Северный поток — 2», иранское ядерное досье, Сирия.

О необходимости «сверки часов» заявила Меркель. «Я думаю, что тот факт, что по всему миру много серьезных конфликтов, подчеркивает необходимость поиска решений», — сказала она. «Я придерживаюсь мнения, что разногласия можно решить только посредством переговоров», — добавила Меркель, назвав эту встречу продолжением диалога, состоявшегося в мае в Сочи.

Выступая перед журналистами до начала переговоров, канцлер ФРГ призвала продолжить поиск путей решения конфликта на Украине. «Основой были и остаются минские соглашения, хотя мы и должны констатировать, что до сих пор нет стабильного перемирия», — сказала она. «Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять еще одну попытку продвинуться вперед в разведении сил», — отметила Меркель.

«Мы также обсудим сегодня возможность создания миссии ООН, которая могла бы внести свой вклад в примирение», — сообщила канцлер, добавив, что «Германия в любом случае готова внести свой вклад в рамках «нормандского формата» в эти усилия.

Путин отметил, что и РФ готова продолжать поиск решений. «В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках «нормандского формата» и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН». «Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению», — добавил президент.

Говоря об Украине, Меркель упомянула и «Северный поток — 2». По ее мнению, при реализации этого проекта Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу.

На это Путин в очередной раз заверил Меркель в том, что «Северный поток — 2» не закрывает возможности транзита газа через Украину. «Главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова», — добавил глава российского государства.

В контексте «Северного потока» ни Путин, ни Меркель в выступлении перед журналистами не упомянули США. Ранее американский сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против инвесторов российских проектов по экспорту энергоносителей. Как заявил сенатор, цель законопроекта — «помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России», которая, по его словам, использует энергетические ресурсы для геополитических целей. Эксперты же объясняют эти шаги США желанием «продавить» таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского.

Еще одним вопросом, связанным с санкциями США, стало иранское ядерное досье. «Германия поддерживает сохранение ядерной сделки, но мы наблюдаем с беспокойством за действиями Ирана в регионе, будь то конфликт в Йемене, программа по развитию баллистических ракет, ситуация в Сирии», — сказала Меркель.

Путин также отметил необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — заявил он, имея в виду объявленный в мае этого года выход США из СВПД.

Этот план, согласованный Ираном и «шестеркой» международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и ФРГ), предусматривал отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

Путин и Меркель сообщили, что обсудят и сирийское урегулирование. Так, канцлер ФРГ отметила, что боевые действия в Сирии пошли на спад, но сохраняется сложная гуманитарная ситуация. «Мы должны, прежде всего, избежать того, чтобы дело дошло до гуманитарной катастрофы», — сказала она.

В этом же ключе высказался президент РФ. «Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей», — сказал он.

По мнению Путина, для этого необходимо помочь восстановить водоснабжение, канализацию, медицинское обслуживание. Он выразил уверенность в том, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.

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