В связи с перевозкой судном дизельного топлива могло произойти его несанкционированное задержание.

У берегов Африки в Гвинейском заливе разыскивают танкер Pantelena IMO 9321469, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина РФ.

Об этом рассказал замглавы консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди

«Поисковая операция интенсивно продолжается. До сих пор мы не получили каких-либо данных о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов», — сказал он.

По словам представителя дипведомства, в связи с перевозкой судном дизельного топлива могло произойти его несанкционированное задержание.

14 августа корабль находился в Габоне (Западная Африка), в 31 км от порта Либревиль, связь с ним прервалась после 02:00 часов.

Minval.az