Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приехал в субботу, и после участия в торжествах покинул мероприятие, сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как президент исполняет танец с Кнайсль.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Также появилось видео, где российский лидер тепло прощается с супругами и уезжает с мероприятия.

Теперь президент отправится в Берлин, где запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как ранее сообщал кабмин Германии, стороны обсудят ситуацию на Украине, кризис в Сирии, поднимут экономические темы. Как ожидается, лидеры выступят перед началом переговоров с короткими заявлениями для прессы.

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