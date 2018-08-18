Президент России Владимир Путин покинул торжество по случаю свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Oe24.

Путин написал пожелание на машине молодоженов и тепло попрощался с гостями на немецком языке. Его кортеж возвращается в Грац по перекрытому шоссе.

Теперь президент отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основными темами обсуждения станет ситуация в Сирии и на Украине, американские санкции, а также вопросы торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как ожидается, лидеры выступят перед началом переговоров с короткими заявлениями для прессы.

Minval.az