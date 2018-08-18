ВС Турции продолжат антитеррористические операции в регионах Сирии и Ирака, примыкающих к границам Турции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«То, что турецкая армия ранее предприняла в сирийских Джераблюсе, Эль-Бабе и Африне, будет продолжено в других районах Сирии, вплоть до границы с Ираком», — пообещал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Турция не позволит сформировать у своих южных границ зоны, подконтрольной террористам.

Глава государства отметил, что Анкара расширит рамки операций, руководствуясь принципом «Безопасность государства начинается за ее пределами ее границ.

«Турция полна решимости любой ценой устранить угрозы национальной безопасности, исходящие с территории Сирии и Ирака», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az