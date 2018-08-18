Статья в издании The New York Times о гибели в Ираке члена террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) является попыткой оправдания терроризма. Такое мнение высказал Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Это не журналистика. Это вопиющая попытка The New York Times оправдать и обелить терроризм PПK?!» — написал Калын в Twitter.

Как отмечается, если следовать логике автора публикации, получается, что экс-главарь террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен тоже был для кого-то героем.

Газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Турция убила лидера РПК в ходе авиаудара в Ираке, однако «этот человек был героем для езидов».

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