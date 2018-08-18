Турецкие полицейские, в знак протеста против США, меняют свои доллары на лиры. Об этом сообщило турецкое агентство Cumhuriyet.

Так, полицейские города Джизре в Турции накопленные ими сбережения решили поменять на турецкие лиры. В результате, на одном из обменных пунктов возникла огромная очередь.

Полиция Джизре отметила, что таким шагом они хотят поддержать призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обменять имеющиеся у населения доллары и выразить тем самым протест за введение со стороны США санкций против Турции.

Minval.az