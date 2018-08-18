Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль планирует в ходе собственной свадьбы провести рабочую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники в австрийском МИД сообщает телеканал ORF, передает Лента.ру.

Утверждается, что переговоры состоятся несмотря на то, что Путин посетит свадьбу в частном порядке. Помимо этого сообщается, что охрана на мероприятии будет организована австрийскими властями.

Российский лидер, по данным местной прессы, приедет на свадьбу Кнайсль с ансамблем донских казаков. Как сообщало издание OO Nachrichten, десять человек из казачьего хора должны петь гостям торжественной церемонии традиционные народные песни.

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