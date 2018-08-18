Власти Каталонии не прекратят борьбу за создание республики, независимой от Испании, заявил глава автономии Ким Торра во время посещения тюрьмы Льедонерс, где содержатся каталонские политики.

«Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику. Это обещание всего каталонского правительства и большинства каталонского парламента», — подчеркнул каталонский лидер на митинге общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада (провинция Барселона).

Он также процитировал слова находящегося под стражей главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара о том, что сторонники независимости должны «не защищаться», а «атаковать несправедливое Испанское государство». Этой фразой он выразил неприязненное отношение к тоталитаризму властей Испании, проведя параллели с террористческой организацией «Исламское государство».

Заявление Торры было сделано в первую годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе, хотя родственники жертв трагедии призывали к примирению с Мадридом.

В тюрьме Льедонерс содержатся в предварительном заключении каталонские политики, обвиняемые в проведении незаконного референдума о независимости, в том числе бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, занимавший эту должность в момент терактов.

Minval.az