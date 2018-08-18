Западные страны должны «перейти к выходу из режима санкций» в отношении Москвы. Об этом говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK), опубликованной ее пресс-службой 17 августа, в преддверии встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина, сообщает DW.

Результаты опроса среди 800 фирм-членов AHK, показали, что данной позиции придерживаются 94% респондентов, сказано в заявлении.

При этом 37% опрошенных высказывается за незамедлительную отмену ограничительных мер Запада, 57% — за поэтапную.

В правлении внешнеторговой палаты осуждают анонсированные Вашингтоном санкционные меры в отношении Москвы, которые вступят в силу 22 августа. По мнению председателя правления AHK Маттиаса Шеппа, данный шаг способен «нанести серьезный урон, в том числе и немецким компаниям», пишет издание.

«Эти санкции подрывают еще и доверие немецких граждан к Соединенным Штатам, поскольку их необходимость объясняется попыткой отравления двойного агента Сергея Скрипаля — без предъявления однозначных доказательств вины Кремля», — считает Шепп.

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