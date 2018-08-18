Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что минимальная зарплата в стране с 20 августа, после перехода на деноминированную валюту, будет увеличена в 60 раз, сообщает El Nacional.

При этом Мадуро также рассказал о стоимости El Petro — венесуэльской криптовалюты. По словам лидера, он будет стоить $60, или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн неденоминированных боливаров).

Минимальная зарплата составит 1/2 El Petro — 1,8 тыс. боливаров, или 180 млн старых боливаров.

В настоящее время её размер оценивается в 3 млн старых боливаров (30 новых боливаров).

Также венесуэльский лидер объявил о росте НДС в стране с 12 до 16%.

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