Экс-президент Уругвая Хосе Мухика досрочно сложил с себя полномочия сенатора и отказался от пенсии. Отставку он объяснил тем, что «устал после долгого пути», пишетEl Universal.

В прощальном послании политик также принес «искренние извинения» коллегам, которых мог обидеть «в пылу дискуссий».

Прошение об отставке Мухика направил спикеру Сената, вице-президенту Уругвая Лусии Топлански. Это его жена.

Хосе Мухике 83 года. Он был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы, а потом избрался в Сенат. За время президентства он, в частности, легализовал производство и продажу марихуаны.

Мухику называли «самым бедным президентом в мире». Большую часть президентской зарплаты он отдавал на благотворительность, жил не в резиденции, а на собственной ферме, летал эконом-классом и ездил на голубом Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. В 2014 году за эту машину президенту предложили миллион долларов, но он отказался, объяснив, что автомобиль удобен для того, чтобы возить его трехногую собаку, напоминает ВВС.

В политике Мухика с 1956 года, когда стал членом Национальной партии, а в 1962 году создал собственную партию — «Народный союз». В 1970-х годах он был участником партизанского движения «Тупамарос», которое занималось ограблениями банков и похищениями людей и отдавало награбленное бедным. В 1971 году его посадили в тюрьму, откуда он дважды бежал. В заключении он провел в общей сложности 13 лет. В середине 80-х годов он снова вернулся в политику, был сенатором, министром животноводства и сельского хозяйства, и в 2009 году выиграл президентские выборы.

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