На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль гостям предложат традиционную и вегетарианскую кухни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресторан, в котором пройдёт торжество.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

«Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр — вегетарианка», — сказали в ресторане.

Отмечается, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.

Minval.az