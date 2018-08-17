В китайской провинции Хунань обрушился подвесной железный мост в районе водохранилища Дунцзянху из-за попытки туриста сделать селфи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно сообщению, виновник инцидента хотел сфотографироваться и заблокировал проход по мосту. Конструкция не выдержала веса всех стоящих на нем людей и рухнула, десять человек оказались в воде.

Отмечается, что четверо туристов получили легкие травмы.

По данным местных властей, обрушение произошло из-за того, что турист стоял на сварочном стыке, который тоньше, чем другие части моста.

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