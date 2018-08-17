Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью The New York Times рассказал, что вынужден проводить на работе по 120 часов в неделю и не отрываться от управления компании сутками. Миллиардер признался, что подобный режим вызывает у него проблемы со сном и чрезмерную усталость, а близкие озабочены состоянием его здоровья.

По словам Маска, прошедший год стал для него «самым тяжелым и болезненным» за всю его карьеру. «Он был мучительным», — добавил он. Миллиардер рассказал, что свой день рождения 28 июня, так же как и ночь после него, он целиком провел в офисе Tesla. В этом году ему исполнилось 47 лет. Через несколько дней он едва успел на свадьбу своего брата в Каталонии, куда прибыл за два часа до церемонии прямо с завода компании. Сразу же после свадьбы он вновь сел в самолет и вернулся в штаб-квартиру Tesla.

«Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями», — добавил предприниматель.

Отвечая на вопрос, как это отразилось на его здоровье, Маск признал, что подобный график влечет за собой проблемы. «На самом деле все это не очень хорошо. У меня есть друзья, которые действительно были этим озабочены», — сказал он.

По словам Маска, он испытывает проблемы со сном и вынужден принимать снотворное. «Очень часто я сталкиваюсь с выбором — не спать вообще или принимать Ambien (снотворное, коммерческое название препарата Золпидем. — РБК)», — заметил он.

Маск признался, что не отказался бы от возможности разделить свои полномочия с заместителем. В то же время, по его словам, поиск подобного человека пока не ведется. Источники NYT, впрочем, утверждают, что совет директоров ведет поиск кандидатуры на позицию «человека №2» в Tesla и этот поиск активизировался после последних сообщений Маска в Twitter.

Илон Маск 7 августа опубликовал в Twitter сообщение, в котором заявил о готовности выкупить акции компании у инвесторов при цене $420 за акцию. Этот твит привел к росту цен на акции Tesla почти на 11%, на максимуме 7 августа цена достигала отметки $387,46 за акцию, однако затем цена пошла на спад. Твит Маска послужил поводом для расследования Комиссии по ценным бумагам и иска группы акционеров к миллиардеру, напоминает РБК.

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