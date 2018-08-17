Военнослужащим индонезийской провинции Риау на острове Суматра разрешили стрелять без предупреждения в случае обнаружения поджигателей лесов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Антара со ссылкой на представителя подразделения по защите от лесных пожаров Сонни Априанто.

По словам Априанто, такое решение было принято в связи с тем, что в случае возникновения лесных пожаров на территории провинции, огонь распространяется очень быстро.

«Около 99% пожаров в провинции Риау связаны с преднамеренными действиями безответственных людей», — отметил Априанто. Он добавил, что военнослужащие могут открывать огонь только, если поджигатель был пойман с поличным.

Как сообщает агентство, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны сделать все возможное, чтобы Азиатские игры, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Джакарте и Палембанге (центр провинции Южная Суматра — ред.), не были сорваны пожарами.

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