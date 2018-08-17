В военном ведомстве США за год потратили более $34 млн, чтобы усовершенствовать интерьеры двух запасных самолетов американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на портал Defense One.

Отмечается, что в минувший вторник, 14 августа, ВВС США заключили с компанией Boeing контракт на $16 млн, который предполагает установку «улучшенных деталей интерьера» на один из президентских самолетов. В числе прочего на воздушном судне будут обновлены элементы интерьера, а также появятся новые ковры и сиденья в VIP кабине.

По данным портала, в пояснении к контракту Пентагон указал, что воздушные суда нуждаются во «внешнем виде, более соответствующем президентской секции VC-25A». Аббревиатура означает военную маркировку двух президентских бортов Boeing 747.

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