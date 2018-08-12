Джон Батчелор, руководитель транслируемой в Нью-Йорке радиопрограммы «Джон Батчелор Шоу», имеющей многомиллионную аудиторию в Америке и мире, 29 июля — 4 aвгуста побывал в городах Баку, Нафталан, Тертер и Гянджа нашей страны и подготовил прямой эфир из этих регионов. сообщает Trend.

Напомним, что «Джон Батчелор Шоу» охватывает 183 радиостанции по стране, его слушательская аудитория составляет 2,7 миллиона человек. Шоу транслируется на самых престижных радиостанциях, расположенных в городах Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Даллас, Сан-Франциско, Вашингтон и Бостон. В целом, «Джон Батчелор Шоу» слушают в 190 странах.

В прямом эфире из Aзербайджана руководитель радиопрограммы затронул в «Джон Батчелор Шоу» вопросы, касающиеся не только нашей страны, но и, в соответствии с форматом передачи, общие темы. Например, в обсуждении экономических и международных проблем в его программе приняли участие помощник Президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлов и другие влиятельные общественные деятели, близкие к администрации.

В целом, в программе, транслируемой в прямом эфире около 7 часов в неделю, прозвучали до 10 интервью. Интенсивный поток информации об Азербайджане, которым Дж.Батчелор поделился со своими слушателями в радиопрограмме, имеющей большую аудиторию, вызвал большой интерес и резонанс в социальных медиа.

В прямом эфире Дж.Батчелора из Баку, Нафталана, Tертера и Гянджи в его ежедневной программе принял участие посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов.

Первый день прямого эфира начался из второго по величине города Азербайджана — Гянджи. В программе было рассказано о геостратегическом значении города. Дж.Батчелор отметил, что Гянджа, расположенная между Каспийским и Черным морями, является стратегическим коридором.

Говоря в программе о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, посол Э.Сулейманов проинформировал о нефтяных и газовых проектах, реализуемых по инициативе нашей страны. Дипломат также отметил, что 100 лет назад в Азербайджане была объявлена независимость первой на мусульманском Востоке парламентской республики – Aзербайджанской Демократической Республики и раньше чем в США признано право женщин на голосование.

В ходе обсуждений с принявшим затем в передаче американским политиком Тадусом МакКоттером Э.Сулейманов отметил, что после распада Советского Союза Азербайджан стал одной из первых стран, возвратившихся к латинскому алфавиту. Подчеркнув, что Азербайджан является первой страной в мусульманском мире, перешедшей от арабской к латинской графике, посол подчеркнул, что переход Азербайджана к латинской графике после восстановления независимости показывает, что наша страна является светским и открытым миру государством.

Говоря о безопасности региона, посол отметил, что налаживание прочных связей со всеми соседями, за исключением оккупанта-Армении, и партнерами, в том числе с самым близким партнером Азербайджана – США и странами Европейского Союза является одним из приоритетных вопросов.

Во время прямого эфира посол Э.Сулейманов подчеркнул важную роль политики, проводимой Азербайджаном, в обеспечении развития, мира, стабильности и безопасности в регионе. Дипломат отметил безрезультатность проводимых более двадцати пяти лет переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он также сказал, что в результате оккупационной политики Армения осталась за рамками международных и региональных транспортных и энергетических проектов.

В ходе поездки в Нафталан Дж.Батчелор собрал информацию о большом опыте этого города в области лечебного туризма, в том числе методах лечения особым видом нефти, не имеющим аналога в мире. На встрече с главой Исполнительной власти города Нафталан Ровшаном Ибрагимовым Дж.Батчелор был подробно проинформирован о городе, ознакомился с проводимой здесь работой по реконструкции, туристическим потенциалом Нафталана. Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева на всей территории страны, в том числе в Нафталане проводится большая созидательная работа, реконструкция, реализуются проекты, охватывающие различные сферы.

Посетив отвечающий мировым стандартам Центр отдыха и лечения «Карабах», Дж.Батчелор встретился с профессиональным врачебным персоналом, ознакомился с процедурами лечения нефтью. Восхищенный увиденным, Дж.Батчелор подготовил программу о Нафталане, его уникальных особенностях и лечебном туризме, которая вышла в эфир в его ежедневной радиопрограмме.

Прибывший в Тертер 31 июля, Дж.Батчелор ознакомился с созидательной работой, проводимой в этом районе, ситуацией на линии фронта, в том числе на месте был проинформирован о провокациях вооруженных сил Армении против мирного населения. Посетив села Шихарх и Гапанлы, Дж.Батчелор встретился с главой Исполнительной власти района Мустагимом Мамедовым, командиром военного соединения, генерал-майором Хикметом Гасановым, местными жителями, посмотрел линию фронта с наблюдательного поста. Включив в свою ежедневную программу интервью с местными официальными лицами, Дж.Батчелор проинформировал слушателей об увиденном в Тертерском районе.

Охарактеризовав ограничение Арменией подачи воды из Сарсангского водохранилища летом и создание наводнений зимой как войну против местного населения Азербайджана, в частности Тертерского и прилегающих районов, и окружающей среды, Дж.Батчелор назвал это «экологическим террором» и военным преступлением.

На встрече с первым заместителем главы Исполнительной власти города Эльнуром Рзаевым Дж.Батчелор был проинформирован о реализуемых в Гяндже крупных проектах в области созидания и развития. В ходе беседы также состоялись обсуждения о предотвращении провокационных и террористических попыток сторонних сил в городе и проводимой работе.

Затем Дж.Батчелор провел обсуждения с группой ученых и религиозных деятелей «за круглым столом». Отведя в своей программе широкое место Гяндже, Дж.Батчелор подчеркнул экономическое, политическое, историческое значение города, осудил отмеченные провокационные действия и террористические акты внешних сил, оценив эти попытки как шаги, направленные на препятствование развитию и укреплению стратегического потенциала имеющей большое историческое значение Гянджи, которую называют ключами к Шелковому пути и воротами Европы. Отметив, что эти попытки потерпели крах, Дж.Батчелор выразил уверенность в блестящем будущем Гянджи.

В прямом эфире, продолжившемся из Баку, посол Э.Сулейманов подчеркнул, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Армения оккупировала 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев оказались вдали от своих земель. Говоря о проводимой правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева работе по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, посол отметил, что реализуются различные проекты по улучшению условий их жизни. Он подчеркнул, что они стали свидетелями этого и во время поездки в рамках проекта «Шоу Джона Батчелора» в Тертерский и другие районы, прилегающие к линии соприкосновения войск.

Касаясь во время в прямых эфиров армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Джон Батчелор неоднократно подчеркивал, что на азербайджанской стороне линии соприкосновения наблюдается развитие, а на оккупированных Арменией территориях – нищета. Он отметил, что продолжение Арменией оккупационной политики не только наносит ущерб региональному миру и стабильности, но и изолирует Армению от реализуемых в регионе проектов и наносит ущерб будущему армянского народа.

В программе также отведено место интервью Дж.Батчелора с председателем ОАО «Азеркосмос» Рашадом Набиевым. В интервью Р.Набиев рассказал о деятельности «Азеркосмоса», спутниках, находящихся в его управлении, и дальнейших планах. Было отмечено, что спутники Azerspace-1 и Azerspace-2 произведены ведущими в области космической отрасли американскими компаниями Orbital Sciences Corporation и Space Systems/Loral (SSL) на основе высоконадежных платформ. Кроме того, в интервью была представлена информация о поддержке, оказываемой «Азеркосмосом» созданию кадрового потенциала в Азербайджане в космической сфере, передаче студентам накопленного опыта и работе по подготовке местных специалистов. Было отмечено, что в планы стратегического развития компании входит расширение сферы охвата и спектра услуг. С этой целью «Азеркосмос» в 2018 году выведет второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2 на орбитальную позицию 45 градусов восточной долготы.

Очередная встреча состоялась на Сангачальском терминале с руководителем пресс-службы Бакинского офиса компании ВР Тамам Баятлы. В своем интервью Т.Баятлы рассказала о связях Азербайджана с зарубежными компаниями, историческом значении подписанного в 1994 году «Контракта века», подчеркнула, что его срок продлен до 2050 года.

Для обсуждения темы, связанной с Каспийским регионом и энергетической безопасностью, к прямом эфиру подключились посол Э.Сулейманов и профессор Джорджтаунского университета Бренда Шафер. Во время прямого эфира говорилось о реализуемых проектах в области энергетической безопасности региона, их влиянии на энергобезопасность Европы в целом. Также было подчеркнуто негативное влияние армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на развитие региона, говорилось о стремительном развитии Азербайджана после восстановления независимости в 1991 году и его геостратегическом значении.

Затем представитель расположенного в поселке Алят нового Бакинского международного торгового порта Заур Гасанов подробно проинформировал слушателей о проектах и дальнейших планах.

С вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшадом Насировым были обсуждены развитие энергетического сектора в Азербайджане после распада Советского Союза, будущее и значение нефтегазодобычи.

Кроме того, Элин Сулейманов и Джон Батчелор провели встречи в Милли Меджлисе, Министерстве обороны, Министерстве налогов Азербайджанской Республики и Университете АДА.

На встрече с членом Милли Меджлиса Джаванширом Фейзиевым была предоставлена подробная информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, геополитическом контексте Азербайджана, его отношениях с соседями и реализуемых страной глобальных проектах, последствиях агрессии Армении против Азербайджана.

Во время встречи с коллективом Университета АДА состоялся обмен мнениями о миссии этого вуза, его вкладе в развитие науки в Азербайджане и основных приоритетах деятельности.

Затем состоялась встреча с начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны, генералом Гусейном Махмудовым. В ходе встречи Министерство обороны проинформировало собеседников об армяно-азербайджанском конфликте, безопасности Каспия, поддержке, оказываемой Азербайджаном миссии НАТО в Афганистане, а также Афганистану в контексте двусторонних отношений с США, состоялся обмен мнениями вокруг указанных вопросов.

Следует отметить, что Дж.Батчелор вел ежедневные трансляции, подключаясь к Нью-Йорку со студии телевидения и радио Кяпаз в Гяндже и со студии телевидения и радио Хазар в Баку, и неоднократно с гордостью доводил до своей аудитории этот факт.

Minval.az