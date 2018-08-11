В Аппарате Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу прошло коллегиальное заседание, посвященное итогам призыва июля 2018 года, с участием начальников управлений, отделов и подразделений.

Как сообщили Report в Госслужбе, выступивший на заседании начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-лейтенант Арзу Рагимов рассказал о проведенных возглавляемой им организацией мероприятиях в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о призыве с 1 по 30 июля 2018 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

По итогам проведенных анализов и разбирательств, за допущенные ошибки в служебной деятельности четыре начальника подотчетных Госслужбе местного управления, отдела и отделения, а также один начальник структурного отделения службы были отсранены от занимаемых должностей и зачислены в распоряжение начальника службы.

Minval.az