В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем — 25-30 градусов тепла, в Баку ночью — 20-22, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Со второй половины дня понедельника и до среды в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северо-западного ветра.

В районах Азербайджана в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, ветер восточный.

Ночью — 19-24, днем — 28-33, в горах ночью — 10-15, днем — 16-21 градус тепла.

13-14 августа преимущественно в горных районах и предгорьях ожидаются грозы, временами дождь, местами прогнозируются ливневые дожди, сильный западный ветер. В реках может подняться уровень воды.

Minval.az