Началось последнее в 2018 году солнечное затмение.

Как сообщает Report, за процессом можно будет наблюдать с 12:02:08 часов 11 августа.

В 13:46:24 затмение достигнет максимальной отметки и завершится в 15:30:40.

Третье и последнее солнечное затмение в этом году будет наблюдаться в северном полушарии. За природным явлением можно будет наблюдать почти со всей территории России. Процесс начнется в восточно-азиатской части и охватит территорию всей России.

Отметим, что в 2018 году солнечное затмение дважды наблюдалось и в Азербайджане, это станет третьим затмением. Первое солнечное затмение произошло 15 февраля. Второе — 13 июля в 05:48:23.

Minval.az